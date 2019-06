Bundesbank assinala abrandamento da economia alemã

Lusa17 Jun, 2019, 15:43 | Economia

"A economia está a arrefecer atualmente de forma notável após um período de grande prosperidade económica", afirmou o Bundesbank no seu boletim económico de junho publicado hoje.

O banco central prevê que a economia alemã cresça 0,6% este ano, 1,2% em 2020 e 1,3% em 2021, com uma inflação de 1,4%, de 1,5% e de 1,7%, respetivamente.

Em comparação com as previsões de dezembro, estes números constituem uma forte revisão em baixa para este ano e, em menor medida, para o próximo.

Há seis meses, o Bundesbank tinha antecipado um crescimento de 1,6% para este ano e para o próximo e de 1,5% para 2021, com uma inflação de 1,4% para este ano e de 1,8% para os próximos dois anos.

A queda da indústria, devido a um enfraquecimento das exportações, é o principal motivo da perda de energia da economia alemã.

O Bundesbank prevê que as exportações cresçam de novo com maior vigor na segunda metade do ano, o que poderá beneficiar a produção industrial e espera também que a política financeira tenha nos próximos anos um efeito expansivo.

O excedente orçamental vai baixar significativamente este ano, mas continuará a ficar próximo de 1% do Produto Interno Bruto (PIB), recuando mais nos próximos anos com uma política orçamental mais expansiva.

O Governo alemão também baixou em cinco décimas a previsão de crescimento económico para 2019 fixando-o agora em 0,5%, o que justificou com a incerteza do `Brexit` (saída britânica da União Europeia) e com a tensão comercial internacional. Para 2020, é esperado um crescimento de 1,5%.