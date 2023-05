Bundesbank espera que economia alemã volte a crescer no segundo trimestre

"A economia alemã estagnou no primeiro trimestre de 2023, depois de ter contraído no trimestre anterior", afirmam os economistas do banco central alemão no boletim mensal de maio, publicado hoje.

Acrescentam que "a inflação elevada está a pesar no consumo privado e nos serviços ao consumidor".

O Bundesbank refere ainda que o abrandamento dos mercados energéticos, a elevada entrada de encomendas e a diminuição dos estrangulamentos no abastecimento impulsionaram a indústria alemã.

As exportações de mercadorias também aumentaram e o setor da construção beneficiou de um inverno ameno no início do ano, embora os preços elevados da construção e o aumento dos custos de financiamento tenham pesado sobre a procura de serviços neste setor.

De um modo geral, acrescentam os economistas do Bundesbank, a economia alemã foi mais fraca do que o esperado no primeiro trimestre, devido a uma queda da produção industrial e das encomendas recebidas em março.

Mas o Bundesbank prevê que a economia alemã poderá voltar a crescer ligeiramente no segundo trimestre.