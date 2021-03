Bundesbank não tem lucro em 2020, pela 1.ª vez desde 1979

Esta ausência de ganhos em 2020 implica que não será feita qualquer transferência de fundos para o Ministério das Finanças alemão, como em outros anos.

O presidente do Bundesbank, Jens Weidmann, disse hoje numa conferência de imprensa virtual que "a principal razão pela qual o Bundesbank teve um resultado consolidado em 2020 sem lucro é o aumento das provisões para riscos".

O Bundesbank teve um lucro de 5.900 milhões de euros em 2019, o montante mais elevado desde 2008, devido a provisões de risco mais baixas, (2.400 milhões de euros em 2018), que entregou ao Ministério das Finanças.

Normalmente este ministério inclui uma transferência de 2.500 milhões de euros do lucro do Bundesbank no orçamento federal e também o tinha feito para 2021.

Desde a introdução do euro em 1999, o Bundesbank obteve sempre lucro, tendo o mais elevado ascendido a 11.200 milhões de euros em 2001.

Mas o banco central alemão aumentou as provisões em 2020 em 2.400 milhões de euros, para 18.800 milhões de euros, por considerar que os riscos aumentaram acentuadamente.

Em particular, o Bundesbank considera que o risco de alterações das taxas de juro e o de incumprimento da carteira da política monetária aumentaram.

Este aumento das provisões em 2020 cobre apenas uma parte do aumento dos riscos, pelo que o Bundesbank espera aumentar ainda mais as provisões este ano, disse Weidmann.