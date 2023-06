Bundesbank prevê que economia alemã cresça no 2.º trimestre

"A economia alemã também se contraiu no primeiro trimestre de 2023, de acordo com números revistos. Encontrou-se assim numa recessão técnica no semestre de inverno", afirmam os economistas do banco central alemão no boletim mensal de junho, hoje publicado.

No atual segundo trimestre, o Produto Interno Bruto (PIB) poderá aumentar um pouco, prevê o Bundesbank, embora subsistam alguns encargos, como a queda da procura externa na indústria, que prejudica a produção e as exportações.

Além disso, os custos de financiamento mais elevados devido ao aumento das taxas de juro estão a reduzir o investimento e também a exercer uma pressão descendente sobre a procura interna em alguns setores industriais e na construção, de acordo com o Bundesbank.

No entanto, os estrangulamentos diminuíram e as encomendas estão a apoiar a atividade económica alemã.

Além disso, as famílias estão a aumentar lentamente os seus gastos porque a inflação está a abrandar e os salários estão a aumentar.