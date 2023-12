Bundesbank prevê que economia alemã registe ligeira contração no 4.º trimestre

A maior economia da Europa registou uma contração de 0,1% no terceiro trimestre, depois de ter crescido o mesmo valor no período de três meses anterior, de acordo com dados oficiais.

O Bundesbank afirmou no relatório mensal que "é provável que o Produto Interno Bruto (PIB) real na Alemanha volte a diminuir ligeiramente no quarto trimestre de 2023", devido ao fraco desempenho da indústria e da construção.

Dois trimestres consecutivos de contração é uma definição comum de recessão, embora os economistas de um painel que declara recessões na zona euro utilizem um conjunto mais amplo de dados, incluindo números de emprego.

A Alemanha é a única grande economia que deverá registar uma contração este ano, de acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), que prevê um declínio de 0,5%. O Governo alemão prevê um declínio de 0,4%.

A economia tem sido afetada pelos elevados preços da energia, pela fraqueza económica mundial e pelo aumento das taxas de juro para combater a inflação.

A estes problemas juntou-se recentemente uma crise orçamental interna que obrigou o Governo a elaborar um pacote de medidas para cortar os subsídios e algumas despesas, a fim de cumprir as rigorosas restrições autoimpostas pela Alemanha em matéria de endividamento.

A Alemanha também se tem debatido com outras questões, como o envelhecimento da população, o atraso na utilização da tecnologia digital nas empresas e na administração pública e a falta de apoio financeiro.