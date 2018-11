Byton antevê alterações nos modelos de negócio, Aston Martin garante carros para conduzir

Lusa06 Nov, 2018, 15:56 | Economia

No palco principal da conferência de tecnologia e inovação, Web Summit, colocou-se ao final da manhã a questão de a indústria automóvel estar atualmente numa encruzilhada e as respostas vieram do setor, mas dando três visões diferentes.

Do lado da `startup` Byton, muitas vezes apresentada como concorrente da Tesla, Carsten Breitfeld, perspetivou já zonas piloto para carros autónomos, dentro de dois ou três anos, "inicialmente na China" e falou de como "os modelos de negócio vão ser alterados" no mundo dos transportes e da mobilidade.

O antigo dirigente na alemã BMW afirmou como os carros no futuro serão plataformas de conteúdos, ou como resumiu "carros `smart`" graças à tecnologia, à conectividade e à inteligência artificial.

"Não é apenas alteração da tecnologia, mas de um modelo de negócio", garantiu o líder da Byton, que não deixou de sublinhar que a tecnologia também fará diferença nas estatísticas.

"A tecnologia pode salvar vidas. Continuará a haver acidentes, mas muito menos. A tecnologia vai adicionar valor e salvar vidas", referiu Breitfeld, no Altice Arena, notando, porém, a necessidade de haver discussão sobre questões éticas, de privacidade e legais.

Com sotaque britânico, Marek Reichman, responsável criativo e vice-presidente executivo da Aston Martin lembrou como as pessoas querem tecnologia, mas continuam a comprar relógios suíços para garantir que continuarão a ser fabricados carros para serem conduzidos.

O responsável da marca do agente secreto 007 James Bond sublinhou como na sua `casa` há já a certeza de que "continuam a ser fabricados carros para ser conduzidos" e que "há carros para conduzirem" como o autónomo Lagonda já desvendado pela marca britânica.

Respostas por parte da legislação também são precisas para o futuro do setor automóvel, acrescentou.

Martin Hofmann, responsável pela área informática (CIO) da Volkswagen, anteviu a multiplicidade de respostas que haverá no futuro, porque há consumidores que querem continuar a ser donos de carros e os que usam aplicações para garantir transporte.

Com as novas regras de gestão de privacidade, o CIO afirmou que o setor está já a ser ensinado e que as pessoas irão decidir quando e ao que dão acesso, numa gestão consciente de consentimentos.