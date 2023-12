C2 Capital investe 30 ME na Bluepharma e passa a acionista minoritária

"A Bluepharma e a C2 Capital estabelecem parceria, com vista a dar um impulso financeiro, que vai permitir dar seguimento aos projetos estratégicos da empresa previstos para a próxima década", lê-se na mesma nota, que indicou que "o objetivo do investimento de 30 milhões de euros é reforçar a estratégia de Investigação e Desenvolvimento [I&D] e, consequentemente, de capacitação industrial da multinacional farmacêutica, sediada em Coimbra".

Além disso, o investimento "irá permitir que a empresa possa prosseguir com mais solidez, o desenvolvimento dos projetos `Coimbra Life Sciences Park` e CiNTech, inserido no âmbito do PRR (Plano de Resiliência e Recuperação), que pretende promover a criação e capacitação do primeiro Polo Tecnológico inteiramente dedicado a medicamentos injetáveis complexos em Portugal".

Paulo Barradas Rebelo, presidente da Bluepharma, realçou, citado na mesma nota, que este investimento fortalece a confiança com que encaram o futuro, bem como a terceira década da Bluepharma, que "será marcada por profundas mudanças que transformarão o perfil da empresa".

Assim, prosseguiu, "de uma empresa que se sustentou num portefólio de medicamentos genéricos para ambulatório, passará no futuro a ter uma importância crescente na área dos medicamentos oncológicos e nas estratégias terapêuticas de vanguarda, como são as terapias avançadas com enfoque no mercado hospitalar com produtos cada vez mais sofisticados e diferenciados".

Por sua vez, André Oliveira, sócio e administrador da C2 Capital, referiu que, "a estratégia da C2, passa por investir em empresas competitivas, com capacidade permanente de desenvolver atividades de I&D e com equipas de gestão altamente qualificadas".