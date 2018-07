Cabo Verde Airlines cancela voos até quarta-feira por falta de aviões

Lusa03 Jul, 2018, 07:32 | Economia

"Por motivos de natureza técnico-operacionais houve um atraso na reposição da frota. Assim, a Cabo Verde Airlines vem informar que entre os dias 02 e 04 de julho os voos serão cancelados devido a este atraso", esclareceu em comunicado o conselho de administração da empresa.

"Um dos aviões B767, que estava previsto chegar no dia 01 de julho, por motivos técnico-operacionais só chegará a Cabo Verde no dia 04 de julho", acrescentou a empresa.

O cancelamento irá afetar os passageiros provenientes do Brasil e com ligações para a Europa que, segundo a empresa, serão encaminhados para outras companhias.

"Todos os passageiros estão a ser devidamente informados e está em curso um programa de proteção dos mesmos", adiantou a companhia.

De acordo com o compromisso assumido com o locador, a reposição da frota deverá ocorrer na quarta-feira, permitindo cumprir com os voos programados. A empresa lamentou "todos os constrangimentos causados aos passageiros e parceiros".

A TACV está em processo de reestruturação, tendo o Governo assinado com o grupo islandês Icelandair um contrato de gestão, de forma preparar a empresa para a privatização.

A companhia começou a operar com dois aviões da Icelandair em novembro e, aquando da assinatura do acordo de gestão, em agosto, o Governo cabo-verdiano anunciou que a frota da empresa iria receber até ao final deste ano mais três aviões.

Com um passivo acumulado de mais de 100 milhões de euros, a companhia, que mudou a sua base operacional da capital cabo-verdiana para a Ilha do Sal, assegura agora apenas as ligações internacionais, depois de ter sido cedido à Binter Cabo Verde o mercado doméstico.