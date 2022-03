Cabo Verde congela preço do gás butano e limita a 5% aumento no gasóleo e gasolina

"O Governo de Cabo Verde declara a suspensão temporária, durante três meses, de abril a junho, da aplicação de mecanismos de fixação de preços dos combustíveis" (...) Nesse sentido, a atualização dos preços máximos de venda ao público referente ao mês de abril, permanecem fixos, nos níveis atuais, vigentes no corrente mês de março, para alguns produtos, como butano e combustíveis para produção de eletricidade", anunciou o ministro da Energia, Alexandre Monteiro.

Em conferência de imprensa conjunta com o ministro da Agricultura, no palácio do Governo, na Praia, para anunciar as medidas de mitigação e congelamento de preços dos combustíveis e produtos agroalimentares, face aos aumentos internacionais provocados pela guerra na Ucrânia, decididas esta manhã em reunião do Conselho de Ministros, o governante acrescentou que "o limite do ajustamento em alta para os demais preços de combustíveis regulados" passa a ser fixado em 5% a partir de abril.

"Como limite máximo em termos de aumento", sublinhou, numa medida que se aplicará, em concreto, ao gasóleo e à gasolina.

O preço médio dos combustíveis aumentou mais de 4% este mês em Cabo Verde, conforme valores máximos definidos -- como acontece todos os meses - pela agência reguladora do setor, e acumularam uma subida de quase 46% em todo o ano de 2021.

Já as tarifas da eletricidade, igualmente condicionadas pelos preços dos combustíveis -- Cabo Verde depende da produção de eletricidade em centrais a gasóleo -, aumentaram em média 30% em outubro passado.