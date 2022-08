Cabo Verde melhora estabilidade financeira em 2021, mas ainda com vulnerabilidades diz Banco central

No Relatório de Estabilidade Financeira 2021 do Gabinete de Supervisão Macroprudencial e de Resolução, o Banco de Cabo Verde (BCV) constatou que o sistema financeiro manteve-se resiliente, num contexto de recuperação das economias global e nacional, apesar de ainda estar influenciado pela pandemia de covid-19 e pela inflação.

Segundo o banco central, houve uma melhoria da estabilidade financeira de Cabo Verde em 2021, motivada pela melhoria dos indicadores de solidez bancária e da recuperação da atividade económica, apesar dos níveis elevados de preços e da dívida pública.

Mesmo assim, concluiu que ainda subsistem vulnerabilidades no sistema financeiro, intensificadas pela guerra na Ucrânia, bem como outros fatores, como o aumento do endividamento das famílias e o nível ainda elevado de ativos não produtivos no balanço da banca.

O aumento do `stock` de bens recebidos em dação de pagamento, e a eventualidade de materialização de incumprimentos de crédito que potencia o aumento do recebimento de bens em dação pela banca, e a manutenção do elevado nível de concentração do setor bancário nos mercados de crédito e depósitos são outros aspetos que, segundo o BCV, condicionam o sistema financeiro cabo-verdiano.

Mas também o aumento da concentração da carteira de crédito a operações de grandes montantes bem como do `funding` relativamente a um número muito reduzido de depositantes institucionais e a possibilidade de aumento de cibercrime devido à crescente digitalização dos serviços na indústria bancária.

O regulador cabo-verdiano constatou ainda que em 2021 a vulnerabilidade externa do país permaneceu elevada, mas mitigada, traduzida na melhoria de alguns indicadores face a 2020.

"Com destaque para a maior acumulação de reservas externas, e da redução do risco de liquidez do Estado associada à recuperação das receitas orçamentais na sequência da dinâmica da atividade económica", demonstrou a mesma fonte.

Quanto aos níveis elevados do `stock` da dívida pública cabo-verdiana, o banco central disse que suscitam algumas preocupações com a vulnerabilidade das contas públicas.

"Contudo, a avaliação do rating país da Fitch, em 2021, manteve-se em B- e o `outlook` novamente considerado estável", salientou, lembrando que o Fundo Monetário Internacional (FMI) concluiu que a dívida pública é sustentável, mas com risco de sobre-endividamento.

No ano passado, o Banco de Cabo Verde constatou que o setor bancário manteve-se "sólido e resiliente", a atividade bancária aumentou e os rácios de solvabilidade, da liquidez e do crédito em incumprimento também melhoraram.

"A intermediação financeira continua a ser assegurada, pelos níveis de capitalização adequados, garantidos pelo reforço contínuo das posições de capital e saneamento da carteira de crédito, refletindo, em grande parte, o impacto das medidas prudenciais adotadas na sequência da crise financeira de 2008", sustentou a nota de imprensa do BCV.

Nas seguradoras, que representam apenas três por cento no conjunto do setor financeiro, o banco central referiu que os seus riscos à estabilidade financeira permaneceram baixos, mas instou o setor a acautelar o risco de interligações com o setor bancário.

No mercado de capitais, o BCV alertou para os riscos que poderão surgir, derivado da perda de valor dos preços das ações das empresas financeiras cotadas em bolsa, mas também do incumprimento associado à situação financeira das empresas não financeiras e da exposição do setor bancário ao setor público.

"Os sistemas de pagamentos permaneceram seguros e estáveis. Os níveis de liquidez mantiveram-se suficientes para atender o fluxo das transações e permaneceram em níveis adequados para suprir as necessidades de liquidez das instituições participantes", terminou.

Cabo Verde enfrenta uma profunda crise económica e financeira, decorrente da forte quebra na procura turística - setor que garante 25% do Produto Interno Bruto (PIB) do arquipélago - desde março de 2020, além de uma seca prolongada que se arrasta há mais de quatro anos.

O país registou uma recessão económica histórica de 14,8% em 2020 e um crescimento de 7% em 2021, impulsionado por alguma retoma no setor do turismo no último trimestre do ano.

Entretanto, devido às consequências económicas da guerra na Ucrânia, o Governo cabo-verdiano reviu de 6% para 4% a perspetiva de crescimento económico em 2022, face à escalada de preços em vários produtos e uma inflação, a um ano, que já ultrapassa os 8%.