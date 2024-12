Cada vez mais famílias recorrem ao crédito para pagar renda ou prestação da casa

A coordenadora do gabinete de proteção financeira da DECO, Natália Nunes, diz que esta é uma das situações que contribui para o aumento do endividamento.Entrevistada pela agência Lusa, Natália Nunes revela que a DECO recebe cada vez mais pedidos de ajuda de pessoas que mesmo tendo emprego não conseguem pagar todas as despesas.Uma realidade diferente de crises anteriores.