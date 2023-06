Caiu em maio número de desempregados inscritos nos centros de emprego

No total, em Portugal estavam registadas quase 286 mil pessoas sem trabalho, o que o Governo disse ser o "valor mais baixo de sempre". No espaço de um mês há menos 9.500 pessoas inscritas no Instituto de Emprego e Formação Profissional, uma queda de 3,2%. Em relação a maio do ano passado a diminuição foi de 3,6%.