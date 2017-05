Partilhar o artigo Caixa com prejuízo de 39 milhões de euros no primeiro trimestre Imprimir o artigo Caixa com prejuízo de 39 milhões de euros no primeiro trimestre Enviar por email o artigo Caixa com prejuízo de 39 milhões de euros no primeiro trimestre Aumentar a fonte do artigo Caixa com prejuízo de 39 milhões de euros no primeiro trimestre Diminuir a fonte do artigo Caixa com prejuízo de 39 milhões de euros no primeiro trimestre Ouvir o artigo Caixa com prejuízo de 39 milhões de euros no primeiro trimestre

Tópicos:

Caixa Geral de Depósitos, Paulo Macedo, Prejuízo, Resultados, Trimestre,