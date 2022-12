Caixa compra totalidade de ações de que não era titular no Caixa Banco de Investimento

"A Caixa Geral de Depósitos, S.A. informa que a sua participada Caixa -- Participações, SGPS, S.A., comunicou a conclusão da operação de oferta de aquisição tendente ao domínio total e a aquisição potestativa de 182.901 ações representativas de 0,23% do capital social do Caixa -- Banco de Investimento, correspondentes à totalidade das ações de que não era titular", lê-se no comunicado remetido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Na sequência desta operação, a Caixa Geral de Depósitos, que é titular de 100% do capital social da Caixa -- Participações, é titular indireta da totalidade do capital social do Caixa Banco de Investimento.