Caixa Geral de Depósitos com lucros de 496 milhões em 2018

RTP01 Fev, 2019, 17:17 / atualizado em 01 Fev, 2019, 17:43 | Economia

A Caixa teve lucros consolidados de 496 milhões de euros no ano passado, muito acima dos 51,9 milhões de euros registados em 2017.



O ano de 2018 é o segundo consecutivo de lucros da CGD, depois de prejuízos acumulados terem superado os 3.800 milhões de euros entre 2011 e 2016.



Desde há uma semana que a CGD está envolvida em nova polémica devido à divulgação da versão preliminar de uma auditoria à gestão 2000-2015, datada de dezembro de 2017. Concessão de créditos mal fundamentada, atribuição de bónus aos gestores com resultados negativos, interferência do Estado e aprovação de empréstimos com parecer desfavorável ou condicionado da direção de risco são algumas das questões apontadas pelo documento à gestão da Caixa.





Uma nova comissão parlamentar de inquérito à CGD deve agora avançar, depois de o CDS-PP ter negociado com PS, BE e PSD um texto comum de proposta.



Paulo Macedo, presidente da CGD, entregou na tarde desta sexta-feira no Parlamento a versão final da auditoria, depois de a Procuradoria-Geral da República não se ter oposto à sua divulgação.



"Más práticas e erros"







O presidente executivo da CGD admitiu no Parlamento a existência de "más práticas" e de "erros", ressalvando contudo que a Caixa tem hoje "melhor 'governance'" e gestão de risco que no passado.



"Sou totalmente contra achar-se que todos as pessoas que passaram pela Caixa são culpados. De certeza que haverá más práticas, designadamente quando as vemos à luz de hoje, e haverá também erros. Agora achar que qualquer pessoa que tenha passado pela Caixa seja automaticamente culpado e tenha um cadastro, isso não é aceitável", afirmou Paulo Macedo.



O presidente executivo da CGD sustentou que a atual administração do banco tem "regras de gestão de risco sem paralelo" e um "quadro totalmente distinto", nomeadamente no que respeita o recrutamento das administrações, critérios de acompanhamento e divulgação de informações, entre outros.



"No que diz respeito à Caixa, os portugueses podem ter a certeza que hoje há uma melhor 'governance' (gestão) e um melhor critério de risco que no passado", sublinhou Paulo Macedo, acrescentando que essa é também a perspetiva dos "supervisores e reguladores que acompanham a vida das instituições, não numa perspetiva à posteriori, mas do dia a dia".









c/ Lusa