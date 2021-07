Caixa Geral de Depósitos e BCP passam nos testes de `stress` da EBA

No caso do BCP, o teste revelou que o banco, num cenário de situação adversa, ficaria com um CET1 `fully loaded`, ou seja, tendo em conta futuras exigências de capital, de 8,14% em 2023, uma redução de 406 pontos base em relação ao cenário do final de 2020, de 12,20%.

Já a Caixa Geral de Depósitos atingiria, também em 2023 e num cenário semelhante, 15,34%, face a 18,22% no fim do ano passado, numa redução de 288 pontos base.

Ambos os bancos ficam acima da média da União Europeia, que teria, segundo a EBA, uma perda de 485 pontos base, tendo em conta os 15% de partida, em 2020 e a previsão de 10,2% em 2023.

A EBA publicou hoje os resultados destes testes que envolveram 50 bancos, cobrindo perto de 70% dos ativos do setor bancário.

"Este exercício permite avaliar, de uma forma consistente, a resiliência dos bancos da UE num horizonte de três anos", tendo em conta um cenário base e um cenário adverso.

A CGD e o Banco Comercial Português (BCP) foram os únicos bancos portugueses que participaram nos testes de `stress` da EBA.