Caixa Geral de Depósitos regressa aos lucros seis anos depois

Uma reviravolta que Paulo Macedo conseguiu um ano antes do previsto no plano estratégico aprovado por Bruxelas. Mas o negócio em Portugal continua a dar prejuízos, o que quer dizer que o lucro da Caixa foi conseguido pelas operações que o banco tem fora de Portugal. Já as comissões bancárias crsceram 3% no ano passado. A caixa cobrou mais 15 milhões de euros aos clientes, mas Paulo Macedo diz que os valores ainda são pequenos.