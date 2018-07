Caixa mantém agências abertas em França

A garantia surge num comunicado do Ministério das Finanças, que dá conta de um acordo entre o banco público português e a Comissão Europeia, sobre o Plano Estratégico para os próximos dois anos.



Uma vitória dos trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos em França e da emigração, diz Cristina Semblano, porta-voz da intersindical FO-CFTC e da comissão de negociação dos trabalhadores.



Mas Cristina Semblano deixa o aviso de que os trabalhadores do banco público em França vão continuar vigilantes até porque existem questões que precisam de ser esclarecidas.



Cristina Semblano, porta-voz da intersindical FO-CFTC e da comissão de negociação dos trabalhadores, em declarações à RDP Internacional sobre o acordo alcançado entre o Governo português e a Comissão Europeia para a continuação da Caixa Geral de Depósitos em França.



Caixa fecha dois balcões no Luxemburgo.



Ainda sem data para o encerramento dos dois balcões no Luxembrugo a informação é avançada num comunicado conjunto do sindicato bancário do Luxemburgo com duas centrais sindicais.



Contra o encerramento dos balcões da Caixa está João Verdades, conselheiro das comunidades portuguesas.



Ouvido pela rádio pública destaca a importância que a comunidade portuguesa tem no país, sobretudo no envio de remessas para Portugal.





A redução da operação da CGD fora de Portugal nomeadamente em Espanha, França, África do Sul e Brasil foi acordada, no ano passado com a Comissão Europeia, como contrapartida da recapitalização do banco público português.A rádio pública tentou ouvir responsáveis da Caixa Geral Depósitos em Lisboa e no Luxemburgo, até agora sem sucesso.A redução da operação da CGD acordada com a Comissão Europeia passa também pelo fecho de 180 balcões em Portugal até 2020, 70 dos quais encerram ainda este ano.