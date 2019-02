CaixaBank quer BPI a crescer e a ganhar quota de mercado em 2019

Lusa01 Fev, 2019, 11:33 | Economia

Na apresentação dos resultados do CaixaBank, dona do BPI, também foi sublinhado que o grupo espanhol irá continuar a estender o seu modelo de negócio à filial portuguesa, depois de no final de 2018 ter adquirido a totalidade do seu capital.

"O BPI teve um ano [2018] muito positivo" e os objetivos para 2019 são "crescer, ganhar quota de mercado, melhorar as margens financeiras, melhorar as comissões, manter o controlo dos gastos", disse o presidente executivo do CaixaBank, Gonzalo Gortázar, na conferência de imprensa em que apresentou os resultados do grupo bancário e que decorreu em Valência, Espanha.

Gortázar assegurou que o CaixaBank está concentrado no seu crescimento orgânico e não pretende adquirir qualquer outra entidade.

"Estamos completamente concentrados nas operações, queremos fazer crescer o BPI e não temos nos nossos planos nenhuma operação corporativa", afirmou o presidente executivo do CaixaBank.

Por seu lado, o presidente do CaixaBank, Jordi Gual, avançou que nos próximos anos o grupo vai estar também "muito focado" em continuar a replicar em Portugal "os principais pontos fortes" do seu modelo de negócio, para assim conseguir chegar a mais clientes e oferecer mais serviços.

O grupo espanhol apresentou lucros de 1.985 milhões de euros em 2018, um aumento de 17,8% em relação a 2017.

Na informação que transmitiu hoje à Comissão Nacional do Mercado Mobiliário (CNMV) espanhola, o banco sublinha que os principais fatores que impulsionaram o crescimento verificado foram a robustez das receitas "core", a maior contribuição do BPI e a redução das dotações.

O CaixaBank realçou que fecha o exercício de 2018 com uma participação de 100% no BPI, depois de em dezembro passado a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) ter aprovado a saída da bolsa da filial portuguesa.

O banco português contribuiu com 262 milhões de euros para o lucro total (104 milhões em 2017) e, tomada em consideração a totalidade das empresas participadas pela entidade portuguesa, a sua contribuição para o grupo seria de 380 milhões de euros (176 milhões em 2017).

Já o lucro consolidado do BPI em 2018 disparou para os 490,6 milhões de euros, acima do resultado de 10,2 milhões de euros registados em 2017, divulgou hoje o banco.

Em comunicado enviado à CMVM, a instituição justifica que os "ganhos extraordinários com a venda de participações" elevaram o lucro da atividade em Portugal para os 396 milhões, o que representa 81% do resultado consolidado.