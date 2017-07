CaixaBank satisfeito com evolução "muito notável" do BPI

Lusa 28 Jul, 2017, 11:30 | Economia

"O caminho feito pelo BPI neste primeiro semestre foi muito notável. Para uma entidade que atravessa uma mudança de controlo, o risco é sempre de desacelerar a atividade, podendo haver um despiste", considerou Gonzalo Gortázar na conferência de imprensa em que apresentou os resultados do CaixaBank.

O presidente executivo da entidade que controla agora o BPI insiste que "isso não aconteceu" e que, apesar do banco português ter apresentado um prejuízo de 102 milhões de euros no primeiro semestre do ano, continua a crescer.

Gonzalo Gortázar deu como exemplo o aumento da quota de mercado português, com o reforço da solvabilidade e liquidez e o aumento do número de clientes.

"Pensamos que há perspetivas favoráveis para o BPI e para Portugal", resumiu o responsável do banco que tem sede em Barcelona.

O dono do BPI teve lucros de 839 milhões de euros no primeiro semestre de 2017, um crescimento de 31,6% em relação ao mesmo período de 2016, que incluem uma contribuição de 77 milhões do banco português.

Na quarta-feira, em Lisboa, o BPI anunciou um prejuízo de 102 milhões de euros no primeiro semestre.

O CaixaBank explica que foi possível incorporar os 77 milhões de euros por causa da evolução a partir de 01 de fevereiro, quando o CaixaBank passou a controlar o BPI.

Por outro lado, no primeiro mês do ano houve "um impacto singular" de 212 milhões de euros devido à desconsolidação da participação do BPI no angolano BFA.

Gonzalo Gortázar garantiu que "a marca BPI está muito bem valorizada" e que não existe qualquer estratégia ou discussão sobre uma alteração do nome do banco português.

O presidente executivo do CaixaBank teve também palavras de elogio para a nova equipa de gestão do BPI.

O espanhol Pablo Forero substituiu o português Fernando Ulrich como presidente executivo do BPI, depois de ter recebido autorização do Banco Central Europeu (BCE) para ocupar a função.

O grupo CaixaBank tem agora um racio `Common Equity Tier 1 (CET1) fully loaded` de 11,5%, em linha com o que tinha previsto no seu plano estratégico: 11%-12% e 2,8 pontos percentuais acima do que é requerido pelo supervisor (8,75%).

Desde 01 de fevereiro último que o banco espanhol consolida a sua participação no BPI através do método de integração global.

Nessa data, o CaixaBank ficou com 84,5% do BPI na sequência do lançamento em 2016 de uma oferta pública de aquisição do banco português.