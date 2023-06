Calculo do apoio às rendas. Partidos denunciam fraude democrática

Em causa, o facto de essa taxa ser calculada com base no rendimento coletável ou no bruto.



O decreto lei em vigor aponta para o rendimento coletável, mas um despacho do Ministério das Finanças fala no rendimento bruto, que passa a incluir rendimentos com tributação autónoma e deixa de fora os abatimentos legais à coleta.



A fórmula mantém-se, mas o resultado é muito diferente.



O PSD afirma que de fora ficam mais de cem mil famílias e todos os partidos da oposição denunciam que quem recebe tem agora direito a muito menos apoio.



O despacho das Finanças adverte que a subvenção, que pode chegar aos 200 euros mensais durante cinco anos, possa ser corrigida de acordo com o IRS de 2022, descontando em prestações futuras o que os beneficiários terão potencialmente recebido a mais nas prestações até então pagas.



Os partidos querem a presença dos ministros das Finanças e da Habitação no Parlamento e falam em fraude democrática.