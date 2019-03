Caldeira Cabral rejeita alteração de política depois de ter saído do Governo

Lusa07 Mar, 2019, 20:58 | Economia

"Não há qualquer sinal de não estar a seguir a política. Se quiser encontrar grandes inflexões na história da política da energética vá ao governo anterior [de Passo Coelho] e compare a política de Álvaro Santos Pereira com a de Moreira da Silva", afirmou Manuel Caldeira Cabral, depois do deputado do CDS-PP Hélder Amaral ter mencionado alterações nas opções para o setor desde que foi assumido por Matos Fernandes em outubro de 2018.

Em audição na comissão parlamentar de inquérito ao pagamento de rendas excessivas aos produtores de eletricidade, o ex-ministro da Economia considerou que não tem indicação que "não esteja a seguir, em grande medida, a mesma política", realçando que "é óbvio que não [...] vai fazer tudo da mesma maneira".

Caldeira Cabral deixou o Governo em outubro de 2018, na sequência da remodelação governamental anunciada em 14 de outubro, tendo sido substituído por Pedro Siza Vieira. Nessa altura, a tutela da Energia saiu do Ministério da Economia para o do Ambiente e da Transição Energética, liderado por João Matos Fernandes, com João Galamba a assumir a secretaria de Estado da Energia.

Sobre ter sido substituído, Caldeira Cabral explicou que "aconteceu ao mesmo tempo de outros três ministros", afastando a "insinuação" lançada de essa remodelação estar relacionada com o secretário de Estado da Energia. "Saiu também o secretário de Estado do Comércio, Paulo Ferreira, e Ana Teresa Lehmann [secretária de Estado da Indústria] e o secretário de Estado Jorge Seguro Sanches".

"Temos outro ministro com quem tenho grande respeito e apreço que está a dar seguimento às medidas e, uma vez que a energia foi para o Ambiente, temos um ministro que penso que terá o mesmo empenho em reduzir os preços para as famílias e para as empresas", declarou.

"Não dá qualquer sinal de não estar a seguir a política. Se na questão concreta das renováveis vai haver alguma alteração, penso que não há dados definitivos sobre isso nem se criará ali uma renda como foi feito anteriormente", acrescentou.

Já ao deputado do PCP Bruno Dias, Caldeira Cabral adiantou que "esta opção política do senhor primeiro ministro tem a ver com solução governativa e teria que estar a especular sobre os motivos desta alteração".

"É óbvio que a energia estando no Ambiente se reforça o ímpeto de redução do carbono. Se vai fazer tudo da mesma maneira que eu fazia é óbvio que não", concluiu.

Questionado sobre a existência de um `lobbie` da energia, o agora deputado disse que "deve existir, deve andar por aí". "Acho legítimo que as empresas defendam os seus interesses que são legítimos. Depois têm é que aceitar as regras do jogo", referiu.