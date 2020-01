Câmara da Batalha critica centralismo no Plano de Gestão de Fogos Rurais

A proposta do PNGIFR "constitui um retrocesso na eficácia dos meios operacionais de gestão e prevenção florestal, porque centraliza o que devia ser descentralizado e não concretiza com muito rigor as alterações necessárias em termos de ordenamento do território e avaliação do risco", afirmou o presidente da Câmara da Batalha, Paulo Batista Santos, citado na nota de imprensa do município enviada à agência Lusa.

Para este autarca do distrito de Leiria, o plano "desvaloriza e secundariza o papel da Guarda Nacional Republicana, Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, dos bombeiros e dos municípios nas operações de planeamento, o que compromete o investimento na especialização de recursos realizado por estas entidades, relegando-as para meras funções operacionais, o que é inaceitável".

A proposta do PNGIFR foi aprovada em Conselho de Ministros em dezembro, estando em fase de consulta pública até quarta-feira.

Nesse âmbito, o município da Batalha emitiu um parecer, criticando aquilo que considera ser uma "opção fortemente penalizadora das entidades de proximidade" na forma como são atribuídas as responsabilidades de planeamento, gestão e recursos financeiros do plano.

O plano, que vai ser coordenado e monitorizado pela Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais, tem um investimento previsto de 554 milhões de euros anuais e um dos objetivos passa pela redução para metade a área ardida nos fogos rurais até 2030.