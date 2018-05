Câmara da Covilhã reclama alargamento do Regadio da Cova da Beira

Lusa22 Mai, 2018, 10:55 | Economia

"Esta exigência prende-se com a possibilidade de aumentar a produtividade de várias explorações agrícolas, estimular a cultura de novos pomares de pêssego e de explorações de agropecuária", aponta esta autarquia do distrito de Castelo Branco.

De acordo com a nota, o alargamento do perímetro do Regadio da Cova da Beira abrange toda a margem direita do rio Zêzere, desde que se entra no concelho da Covilhã até à zona da aldeia do Ourondo.

Citado no comunicado, o vereador com o pelouro do Desenvolvimento Rural, Armando Serra dos Reis, sublinha que numa primeira fase "é importante promover um amplo debate com todos os produtores agrícolas, juntas de freguesia, produtores agroflorestais e associações agro".

O vereador destaca a "necessidade de se fazer um levantamento exaustivo da área de alargamento para que se possa definir de forma categórica o caráter urgente do alargamento do regadio".

"As explorações agrícolas entre Orjais e as freguesias do rio podem beneficiar muito com este projeto. Estamos já a trabalhar na identificação de todas as explorações e queremos apresentar esta petição, no mais curto espaço de tempo possível, ao ministro da Agricultura", acrescentou aquele responsável.

Segundo a informação, "após a discussão alargada aos diversos interessados, o Município da Covilhã espera que o alargamento do Regadio da Cova da Beira seja uma realidade a curto prazo".