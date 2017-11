Câmara da Figueira da Foz adjudicou 6,5 ME em obras de requalificação urbana

Lusa07 Nov, 2017, 08:02 / atualizado em 07 Nov, 2017, 08:02 | Economia

"Em termos de obra pública, é uma intervenção significativa. Conseguimos a alocação destas verbas para obra pública que consideramos absolutamente necessária e estruturante para a projeção de outros projetos de ordem particular, como seja a valorização do Cabedelo ou de Buarcos", disse à agência Lusa João Ataíde.



O autarca frisou que todas as três intervenções, adjudicadas na segunda-feira na reunião do executivo, foram apresentadas no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano Sustentável [PEDUS], que visam projetos que concorram para a diminuição das emissões de dióxido de carbono (CO2), melhoramento significativo de percursos pedonais ou retirada de automóveis dos núcleos urbanos.



No caso do centro histórico da Figueira da Foz, a intervenção, orçada em cerca de 2,5 milhões de euros, incide sobre uma área que inclui as ruas Santos Rocha, Bombeiros Voluntários e José da Silva Fonseca, com criação de zonas pedonais e adaptação dos sistemas de águas pluviais naquelas vias.



"O que pretendemos é valorizar o centro histórico, tornando estes acessos disponíveis aos peões, à semelhança do que se tem feito nos centros históricos pelo país fora", afirmou o autarca.



Naquela zona adjacente à baixa da cidade, a autarquia adquiriu ainda um espaço onde pretende instalar um parque de estacionamento.



Já em Buarcos, a intervenção, cuja primeira fase está orçada em 1,3 milhões de euros, incide na rua 05 de Outubro, em frente ao Teatro Caras Direitas e jardim Dr. Fernando Traqueia, uma zona que João Ataíde diz estar "muito tomada pela circulação rodoviária" e onde a autarquia quer "valorizar o usufruto pelos cidadãos, dando preferência ao peão" e condicionando o trânsito automóvel.



Na Praia do Cabedelo, a intervenção de 2,64 milhões de euros inclui novos parques de estacionamento e uma nova praça na zona fronteira ao mar, para além de uma nova via de acesso, mais interior que a atual, em terrenos da administração portuária.



"É todo um plano de valorização de infraestruturas que possa abrir aquele espaço ao usufruto público, muito vocacionado para a modalidade do surf", sublinhou João Ataíde.



A primeira fase da intervenção passa ainda pela retirada do parque de campismo daquele local - está instalado em terrenos concessionados pela administração portuária - a quem a autarquia, de acordo com o autarca, já manifestou essa vontade para ali criar "um espaço de excelência".