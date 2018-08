Câmara da Figueira da Foz colabora em projeto europeu de eficiência energética

Lusa23 Ago, 2018, 11:45 | Economia

Segundo Carlos Patrão, um dos investigadores do projeto PremiumLightPro, o objetivo é "apoiar a implementação de soluções de iluminação LED (Light Emitting Diode) de alta qualidade e eficiência através do desenvolvimento de instrumentos e serviços adequados".

O projeto, que teve início em 2016, é financiado pelo programa de investigação e inovação da Comissão Europeia Horizonte 2020 e reúne em consórcio vários centros de investigação e empresas da Áustria, Alemanha, Dinamarca, Espanha, Itália, Polónia, Portugal, República Checa e Reino Unido.

O Instituto de Sistemas e Robótica da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra é o parceiro português.

Carlos Patrão explica que as tecnologias de iluminação LED "oferecem uma ampla gama de aplicações, assim como poupanças de energia elétrica muito significativas em diversas e variadas situações, desde escolas, ruas, parques de campismo e de estacionamento, parques infantis e edifícios administrativos, entre outros".

No seu entender, em Portugal, os municípios poderiam "economizar centenas de milhares de euros por ano em custos de energia elétrica" ao substituir as atuais tecnologias usadas na iluminação pública por tecnologia LED.

"Alguns municípios poderiam economizar até 80% e muitos estão já a iniciar o processo de mudança", sublinha.

No entanto, Carlos Patrão refere que "estas substituições de tecnologia na iluminação pública nem sempre são efetuadas segundo critérios que garantam os princípios da eficiência energética e adequação ao uso".

O investigador esclarece que "a simples substituição de uma tecnologia existente por LED não garante, por si só, que se mantenham os níveis de serviço adequados" e, por isso, "muitos projetos já implementados em Portugal têm tido resultados aquém do previsto".

Com o objetivo de inverter a situação, o PremiumLightPro já desenvolveu um conjunto de guias técnicos e critérios de aquisição, a incluir em cadernos de encargos, para garantir que a iluminação escolhida seja de alta qualidade, adequada ao uso e garanta poupanças efetivas.

A Câmara da Figueira da Foz é uma das que tem apostado na eficiência energética dos sistemas de iluminação pública e infraestruturas turísticas, concretamente nos casos da iluminação da Praia da Claridade e do Parque de Campismo Municipal.

"Nestes projetos, a autarquia utilizou critérios muito restritos relativamente à eficiência dos componentes a utilizar nos sistemas de iluminação, tendo também incluído a telegestão", refere a Universidade de Coimbra.

Com as medidas adotadas, "a autarquia da Figueira da Foz já economiza anualmente 62 mil euros, prevendo aumentar as poupanças até um milhão de euros por ano na fatura de energia elétrica com os próximos investimentos/melhoramentos no sistema de iluminação pública", acrescenta.

Os guias desenvolvidos no âmbito do projeto PremiumLightPro estão a ser dados a conhecer em reuniões com os municípios e empresas interessadas.

Até ao final do ano, irão realizar-se "dois eventos de divulgação mais alargados, tendo em vista a formação dos principais decisores e gestores de energia sobre a necessidade de incorporar critérios de seleção específicos nos cadernos de encargos dos projetos de iluminação", acrescenta a Universidade de Coimbra.