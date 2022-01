Câmara da Guarda cede instalações para Comando Sub-Regional da Proteção Civil

O protocolo que permite a instalação daquele Comando na cidade mais alta do país foi hoje assinado pelo presidente da Câmara da Guarda, Sérgio Costa, e pelo presidente da ANEPC, Duarte Costa, numa sessão realizada na Sala António Almeida Santos, no edifício da Câmara Municipal da Guarda.

Segundo o documento, o município realiza as obras de adaptação do edifício da antiga sede da Associação Comercial, situado no centro histórico, próximo da Sé Catedral, e cede-o, em regime de arrendamento, à ANEPC, por um período mínimo de 20 anos.

No final da cerimónia, Sérgio Costa (Movimento Pela Guarda) disse aos jornalistas esperar que a instalação do Comando Sub-Regional das Beiras e Serra da Estrela da ANEPC "seja possível" até ao final do ano.

"A nossa expectativa é que, ao longo deste ano, esta mudança possa ser feita de uma forma física, porque a mudança formal já está feita com este protocolo", observou.

O autarca disse desconhecer o valor do investimento que será realizado nas obras de adaptação do imóvel às novas funções, uma vez que o projeto vai ser elaborado, tal como o respetivo caderno de encargos, "em estreita parceria e supervisão" com a ANEPC.

"Nós queremos gastar o mínimo possível para conferirmos as melhores qualidades possíveis. É sempre nesta base que nós devemos trabalhar", assumiu, referindo que a mudança nunca colidirá com a época de combate aos incêndios florestais.

Sérgio Costa disse que o protocolo pretende "colocar serviços no centro histórico" e "repovoar" a zona mais antiga da cidade, para que "volte a ser aquilo que já foi em devido tempo".

No seu discurso, o autarca referiu que apesar da escolha da Guarda para sede do Comando Sub-Regional das Beiras e Serra da Estrela da ANEPC ser "considerada natural e óbvia", por a cidade acolher a sede da Comunidade Intermunicipal, o município não podia "deixar de resolver com eficiência e no mais curto espaço de tempo" a sua instalação.

O presidente da ANEPC, Duarte Costa, lembrou na sua intervenção que a criação do Comando Sub-Regional das Beiras e Serra da Estrela daquela entidade, que irá suceder ao Comando Distrital de Operações de Socorro, pretende "dotar a componente operacional da ANEPC de estruturas fixas modernas, eficazes, eficientes, capazes de aproveitar as sinergias de transferência de um dispositivo territorial pensado e planeado" e dar mais segurança aos cidadãos.

"Pretendemos todos, aqui e agora, manter valências já existentes no distrito e iniciar o processo de adaptação de novas instalações que irão albergar este Comando Sub-Regional (...), respondendo às necessidades atuais e futuras e potenciando, ainda mais, a capacidade de resposta do território nacional", acrescentou.

Duarte Costa referiu, ainda, que com a execução do projeto "pretende-se reforçar a capacidade operacional", já que "prevê um centro de operações dotado de equipamento e tecnologia mais moderna, que permitirão otimizar a área de comando e gestão de emergências que ocorram na própria região".

Com a instalação do novo Comando Sub-Regional das Beiras e Serra da Estrela da ANEPC também se pretende melhorar o dispositivo de proteção e socorro "com mais e melhor tecnologia", segundo o responsável.