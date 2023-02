Câmara da Guarda prevê investir mais de cinco milhões de euros no parque escolar

"Arrisco-me a dizer que no parque escolar municipal, nos próximos anos, vamos ter de investir um montante superior a cinco milhões de euros. E vamos ter de arranjar fundos para isso. Sem fundos comunitários, não é possível", disse hoje Sérgio Costa.

Segundo o autarca independente (Movimento Pela Guarda), os vários projetos "estão a começar a ser feitos" para serem candidatados aos próximos fundos comunitários.

Sérgio Costa falava hoje aos jornalistas no seguimento da aprovação, por unanimidade, na reunião do executivo municipal de segunda-feira, que decorreu à porta fechada, da abertura de um concurso para aquisição e fornecimento de mobiliário escolar, material didático, desportivo e informático para a Escola Secundária da Sé, no valor superior a meio milhão de euros (com IVA incluído).

O concurso que foi aprovado pelo executivo permitirá dar melhores condições físicas e didáticas aos alunos que frequentam a Escola Secundária da Sé, explicou.

Na ocasião, o autarca também referiu que o município está a realizar obras de reformulação dos balneários da Escola de Santa Clara, que representam um investimento de 150 mil euros e que permitirão que os alunos tenham água quente.

No entanto, Sérgio Costa apontou que o edifício escolar de Santa Clara necessita de uma requalificação profunda que envolverá custos superiores a um milhão de euros.

Também na Escola Carolina Beatriz Ângelo "é preciso gastar mais umas largas centenas de milhares de euros" ao nível da eficiência energética, da eliminação de infiltrações e com o aquecimento do pavilhão desportivo.

Por outro lado, adiantou, na Escola Secundária da Sé, onde estão obras em curso, é necessário "investir no mínimo, mais de um milhão de euros".

"É preciso um parque de estacionamento, é preciso um salão de convívio digno, é preciso a ligação entre pavilhões e reforçar o aquecimento em alguns locais", explicou o presidente da Câmara Municipal da Guarda.

O responsável também referiu que será preciso requalificar e ampliar as escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico do Bairro da Luz, do Bairro do Pinheiro e de Alfarazes.

A Escola Básica de São Miguel e as escolas do Espírito Santo, do Bonfim e das Lameirinhas necessitam igualmente de obras para melhoria das acessibilidades e das condições disponibilizadas aos alunos.