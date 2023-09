Câmara da Guarda revê Estratégia Local de Habitação com investimento de 22 ME

O presidente da Câmara, Sérgio Costa (Movimento pela Guarda) explicou no final da reunião do executivo municipal de segunda-feira que a nova versão da Estratégia Local de Habitação (EHL) do concelho da Guarda resulta da "adaptação à nova realidade" do documento aprovado em 2021.

"Revisitámos todos os dados estatísticos após os censos de 2021 e introduzimos muito mais daquilo que estava previsto. E depois de termos feito uma auscultação a todas as juntas de freguesia, IPSS [instituições particulares de solidariedade social] e até Diocese da Guarda", explicou o autarca aos jornalistas.

"Foram identificados 74 imóveis, dos quais 36 são do município e 38 das juntas de freguesia e terceiro setor", precisou Sérgio Costa.

A grande maioria dos imóveis do município identificados localiza-se no Centro Histórico.

O presidente da Câmara adiantou que o investimento previsto na EHL deverá permitir alojar cerca de 100 agregados familiares, num total de 400 pessoas.

"É um desafio muito grande. Mas é muito importante podermos reabilitar estes imóveis dando um sinal claro da aposta também na habitação social. Agora terá de ir à Assembleia Municipal [ELH] para que possamos fazer o caminho e que todas as entidades possam fazer as candidaturas necessárias", sublinhou o autarca.

O presidente da Câmara Municipal da Guarda evidenciou que a ELH "versa apenas sobre a habitação social, que será objeto de uma candidatura ao programa 1º Direito para ser apoiada pelo PPR 2026".

A revisão da ELH foi aprovada pelos três vereadores do PSD e mereceu a abstenção da vereadora do PS.

A autarca socialista, Adelaide Campos, manifestou dúvidas sobre os vários investimentos para a área da habitação no concelho e considerou o documento em discussão pouco esclarecedor.

"Estamos num marasmo no que diz respeito à habitação e à reabilitação urbana que urgia corrigir e avançar", concluiu a vereadora.

O vereador do PSD Carlos Chaves Monteiro considerou que o documento "é estrutural para definir os investimentos que vão ser feitos no concelho e aproveitamento dos fundos comunitários".