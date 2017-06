Câmara da Lousã diz que nova proposta de mobilidade oferece confiança e esperança

Lusa 02 Jun, 2017, 17:02 | Economia

"Este processo já vai longo de mais, já existiram alguns avanços e muitos recuos e expectativas defraudadas", afirmou o autarca do PS durante uma sessão, nos Paços do Concelho da Lousã, na qual o ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, apresentou um sistema de mobilidade entre Lousã e Coimbra, proposto num estudo do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC).

O estudo propõe a introdução de autocarros elétricos, segundo o modelo "metrobus", e rejeita a reposição do comboio no Ramal da Lousã, ao contrário do que foi recomendado pela Assembleia da República em diferentes resoluções aprovadas em fevereiro, apresentadas pelo BE, PCP e Os Verdes.

Apesar de o LNEC manter para o novo projeto a designação "Sistema de Mobilidade do Mondego", adotada em 2006 pelo primeiro Governo de José Sócrates, quando Mário Lino era ministro da tutela, é agora abandonada de todo uma solução de transporte sobre carris, metro ou comboio convencional.

"É importante ter presente que, para além de outras razões, este processo surge na sequência da recusa da União Europeia em financiar a solução metro anteriormente apresentada e de exigir o estudo e apresentação de soluções alternativas", disse Luís Antunes.

Importa, na sua opinião, que o Estado "faça justiça a esta região e que promova a implementação de um serviço de transporte que -- aproveitando o canal e os investimentos já realizados -- sirva com qualidade e fiabilidade os cidadãos e confira maior atratividade e competitividade a estes territórios".

O presidente do município da Lousã lamentou o "penoso processo" iniciado, em 1996, com a criação da sociedade Metro Mondego, que perfaz 21 anos de espera e a realização de quase 100 estudos e projetos, manifestando compreensão pelos cidadãos que se têm oposto ao projeto do metro, agora abandonado de vez e substituído pela opção "metrobus", e que encaram esta nova solução com desconfiança.

Em 2009, o serviço público ferroviário no Ramal da Lousã "foi suspenso com o objetivo de implementar um serviço mais moderno que -- devido a várias vicissitudes -- não teve a concretização prevista, com todos as implicações negativas que se reconhecem", afirmou.

"Todo este longo tempo, sem a concretização do que estava preconizado, originou na população incerteza relativamente à implementação de um serviço de transporte, bem como alguma insegurança relativamente a uma solução alternativa", reconheceu Luís Antunes.