Câmara de Castelo Branco investe 415 mil euros em requalificação de escola

Lusa 12 Abr, 2017, 16:42 | Economia

"A autarquia vai requalificar a escola [Amato Lusitano]. Trata-se de um investimento de 415 mil euros, que é feito no sentido de dar mais e melhores condições à comunidade escolar", disse à agência Lusa o presidente da Câmara de Castelo Branco, Luís Correia.

O autarca explicou ainda que o município identificou as necessidades daquele estabelecimento de ensino de Castelo Branco e avançou com o projeto, sendo que a obra vai agora avançar para adjudicação.

"Com a requalificação já adjudicada da Escola Secundária Nuno Álvares (ESNA) e agora com esta requalificação, concluiremos toda a recuperação do parque escolar do concelho que necessitava de intervenção", sustentou.

Luís Correia mostra-se satisfeito com o concretizar de mais este compromisso e adianta que o município está a conseguir atingir os seus objetivos com a comunidade educativa, criando mais e melhores condições para todos: alunos, professores, funcionários e encarregados de educação.

O investimento na Escola Secundária Nuno Álvares será de 3,5 milhões de euros.