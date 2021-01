Câmara de Castelo Branco reforça apoio às IPSS com mais 300 mil euros

Em comunicado enviado à agência Lusa, o município de Castelo Branco explica que, face ao novo confinamento decretado, vai reforçar o apoio às IPSS, " consciente das consequências que este [confinamento] representa e das dificuldades financeiras que o combate à pandemia [covid-19] está a causar junto das instituições".

"Assim, o município [Castelo Branco] vai investir cerca de 300 mil euros que vão ser repartidos pelas instituições do concelho, considerando a sua dimensão em termos de número de funcionários e de utentes", lê-se na nota.

A autarquia sublinha ainda que as IPSS "assumem uma importância determinante no processo de coesão social do concelho" e adianta que este apoio extraordinário tem como objetivo colmatar as dificuldades sentidas pelo aumento dos custos ligados ao combate à pandemia.

"Este investimento resulta de um reforço do programa "CasteloBrancoApoia", que inclui um conjunto de iniciativas com vista à mitigação dos efeitos causados pela propagação da pandemia covid-19", conclui.

No total, desde o início da pandemia, a Câmara de Castelo Branco canalizou para apoios 4,1 milhões de euros.