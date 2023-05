Câmara de Castro Verde lança campanha de sensibilização e reduz consumos de água

Em comunicado, o município justificou o lançamento da campanha, intitulada "Vamos poupar água. Todos os gestos contam!", com "o grave cenário de seca severa que a região do Baixo Alentejo está a atravessar".

"A campanha, que tem como objetivo sensibilizar a população para a importância do uso racional da água, propõe medidas para o uso eficiente deste recurso em pequenos gestos do dia-a-dia", salientou a autarquia.

Um panfleto com sugestões e dicas que todos podem adotar para diminuir o consumo de água vai ser distribuído pelo concelho e a mensagem será igualmente difundida através de um anúncio na Rádio Castrense, que tem estúdios nesta vila alentejana.

Nunca regue o jardim nas horas de maior calor, não deixe as torneiras a pingar, evite banhos de imersão, feche a torneira enquanto escova os dentes ou se barbeia ou reduza a quantidade de água por cada descarga do autoclismo são algumas das dicas.

Por outro lado, a Câmara de Castro Verde indicou que já implementou medidas para diminuir o consumo de água, como a redução do número de regas na generalidade dos espaços verdes e uma atitude mais vigilante no controlo de gastos exagerados.

"Castro Verde enfrenta dificuldades acrescidas, uma vez que a vila é abastecida a partir da barragem do Monte da Rocha, cuja capacidade de armazenamento regista atualmente um volume de apenas 10%", acrescentou.

A ministra da Agricultura e Alimentação, Maria do Céu Antunes, anunciou, na segunda-feira, ter assinado o despacho que reconhece a situação de seca severa e extrema em 40% do território nacional, no sul do país.

Na quarta-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) divulgou que a situação de seca meteorológica se agravou em Portugal continental no mês de abril, estando 89% deste território em seca, 34% da qual em seca severa e extrema.