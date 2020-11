Câmara de Condeixa-a-Nova leva refeições dos restaurantes a casa dos clientes

"Atendendo ao aumento do número de casos de infeção por covid-19 no concelho, é muito importante que as pessoas se comprometam com as medidas de contenção mas, por outro lado, é necessário minimizar a quebra de receitas num dos setores que tem sido mais penalizado com a pandemia, como é o da restauração", afirma o presidente da autarquia, Nuno Moita, em comunicado enviado à agência Lusa.

Ao justificar o programa municipal "Condeixa come em casa", o autarca realça que uma das atribuições da Câmara "é, justamente, promover o desenvolvimento económico" do município, no distrito de Coimbra.

Este serviço, segundo a nota, é gratuito para restaurantes e clientes e "surge na sequência da resolução do Conselho de Ministros que decretou (...) um conjunto de medidas restritivas para os concelhos de elevado risco", nos quais se inclui Condeixa-a-Nova.

"Uma das medidas de maior impacto é o recolher obrigatório das 13:00 às 05:00, aos sábados e domingos, impedindo que os restaurantes possam estar de portas abertas ou mesmo funcionar em regime de `take-away`. Apesar de poderem continuar a fornecer refeições, a partir das 13:00 em regime de entrega ao domicílio, os proprietários dos restaurantes manifestaram que não dispõem de recursos humanos e financeiros para assegurar a entrega de refeições", adianta a autarquia.

Nestas circunstâncias, a Câmara de Condeixa-a-Nova decidiu criar "um serviço de entrega em casa de refeições encomendadas aos restaurantes, nos períodos de almoço e jantar, de sábado e domingo", nos fins de semana de 21 e 22, e de 28 e 29.

"Os pedidos de encomenda de refeições, assim como a definição da morada de entrega e o método de pagamento, devem ser efetuados diretamente pelo consumidor aos restaurantes", de acordo as regras do programa.

O transporte, por sua vez, tem de ser solicitado "apenas e só pelos restaurantes" à autarquia, pelo número de telemóvel 963596663, procedendo os serviços municipais "de imediato à operacionalização" da entrega em casa do cliente.

"Esta medida é de caráter excecional e vigorará apenas nos fins de semana em que o concelho de Condeixa-a-Nova estiver sujeito às medidas restritivas de recolher obrigatório, previstas para os concelhos de elevado risco de contágio de covid-19", esclarece a Câmara Municipal.