Câmara de Leiria muda para desfavorável parecer sobre prospeção de inertes na Barosa

"O presidente da Câmara Municipal de Leiria, Gonçalo Lopes, assinou esta quarta-feira um despacho que altera para desfavorável o parecer no procedimento do pedido de atribuição de direitos de prospeção e pesquisa de depósitos minerais de areias siliciosas e caulinos na Barosa", lê-se numa nota de imprensa da autarquia.

Em dezembro de 2022, a autarquia (PS) deliberou, por maioria, emitir parecer favorável condicionado a este pedido, da empresa Sorgila.

Segundo a nota de imprensa, "esta decisão resulta do surgimento de novas circunstâncias relacionadas com a área em causa", como o "poder conflituar com os traçados da Linha de Alta Velocidade que se encontram em estudo" e dado "o pedido da sociedade requerente se revelar contrário à estratégia de desenvolvimento territorial municipal, expressa nos elementos que acompanham o Plano Diretor Municipal".

"O despacho, que já foi enviado à Direção-Geral de Energia e Geologia, refere que as novas informações relativas ao traçado da Linha de Alta Velocidade foram obtidas já depois da emissão do primeiro parecer, razão que motiva a presente alteração", esclareceu a Câmara.

A autarquia, que cita a missiva, explicou que, "dos elementos facultados pela Infraestruturas de Portugal (IP), constata-se que a área inserida no requerimento para atribuição de direitos de prospeção e pesquisa de depósitos minerais de caulino e areias siliciosas situa-se entre os dois corredores alternativos que serão sujeitos, oportunamente, a avaliação de impacto ambiental no âmbito da fase 2 -- troço Soure/Carregado".

Por outro lado, assinala que "o município e a IP estão em fase de discussão relativamente à localização da futura estação [ferroviária] de Leiria, a instalar em terreno entre o que se encontra previsto na versão de 2008, muito perto do local solicitado no requerimento da Sorgila, e a atual estação", que, "por se encontrar localizada dentro da cidade de Leiria, apresenta graves constrangimentos urbanísticos à sua concretização".

"Pese embora não se encontre constituída e publicada qualquer zona de servidão `non aedificandi` associada aos referidos traçados, entendemos ser desaconselhável a viabilização da pretensão da sociedade requerente", uma vez que pode "pôr em causa a construção da linha de alta velocidade e/ou a futura estação, ou obrigar a expropriações que onerarão significativamente tal construção", lê-se no documento.

O ofício aponta, igualmente, os "impactos negativos que uma eventual futura exploração poderia ter na atividade de uma empresa tecnológica que assegura largas centenas de postos de trabalhos, e que está associada a requisitos técnicos extremamente rigorosos, que não se coadunam com a existência de poeiras no ar, ou com má qualidade do ar, em geral, situação que pode comprometer todo o seu processo".

Este pedido de atribuição de direitos de prospeção e pesquisa está em análise desde 24 de março, tendo recebido 661 participações, de acordo com o sítio na Internet participa.pt.

Na memória descritiva apresentada pela Sorgila, e disponível naquele `site`, lê-se que a área objeto do pedido é 76,06 hectares, na União das Freguesias de Marrazes e Barrosa.

Ainda de acordo com a memória descritiva, concretamente o enquadramento geológico, "as areias de Barosa constituem, pelas suas características, uma das melhores ocorrências de areias brancas de Portugal, sendo que a norte da estrada Leiria--Marinha Grande, entre Barosa e Casal do Meio, existem explorações de areias de cor branca, para a indústria cerâmica".

"Além das suas boas características, também apresentam vantagens na sua extração, na medida em que é efetuada apenas com recurso a uma giratória", refere a empresa.

O pedido levou ao lançamento, em março, de um abaixo-assinado contra a atribuição da concessão subscrito por milhares de pessoas.

No mesmo mês, a Sorgila fez saber que decidiu suspender por 90 dias o pedido, para que possa ser feita uma reavaliação.