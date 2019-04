Câmara de Lisboa arrecadou menos 29,4 milhões de euros em impostos e taxas em 2018

Lusa12 Abr, 2019, 15:10 | Economia

"O que temos como referência é que a entrega de derrama por parte da Autoridade Tributária nos primeiros três meses de 2019 vem em alta relativamente ao período homólogo de 2018, o que nos faz supor que haverá uma situação qualquer episódica que fez com que a derrama no final de 2018 tivesse algum abaixamento", afirmou o vice-presidente da Câmara, João Paulo Saraiva (Cidadãos por Lisboa, eleito pelo PS).

O autarca, que tem o pelouro das Finanças, recusava, assim, que a quebra da derrama se deva a uma saída de empresas da capital, tendo aliás apontado a constituição em 2018 de 7.264 empresas, "o valor mais elevado dos últimos 10 anos", mais de um terço das quais na área do conhecimento intensivo e das novas tecnologias.

"Este número foi próximo do dobro das empresas dissolvidas", sublinhou João Paulo Saraiva, em conferência de imprensa nos Paços do Concelho.

O relatório e contas de 2018 da Câmara de Lisboa, hoje apresentado pelo vice-presidente do município, aponta para 513,7 milhões de euros em impostos e taxas arrecadados em 2018, menos 29,4 milhões face aos 543,1 milhões de 2017.

Nestes impostos e taxas encontram-se 18,5 milhões de euros da taxa turística, mais quatro milhões do que era estimado no orçamento camarário para 2018.

Além da quebra de 8 milhões de euros na derrama, o município não contou com 20 milhões de euros da taxa de Proteção Civil, que foi considerada inconstitucional e que a autarquia teve de devolver, registando ainda menos 19,6 milhões de TRIU, a Taxa pela Realização, Manutenção e Reforço das Infraestruturas Urbanísticas.

Por outro lado, a arrecadação do Imposto Municipal sobre Transações (IMT) aumentou 16,5 milhões de euros, assim como do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), que subiu 4,1 milhões de euros.

O documento aponta ainda para uma subida de 6,8 milhões de euros de vendas e prestações de serviços, que se prendem com mais 3,1 milhões provenientes da tarifa de saneamento, bem como mais 1,6 milhões da Empresa Municipal de Estacionamento (EMEL).

Simultaneamente, salientou o vice-presidente da Câmara, "o município de Lisboa tem a política fiscal mais favorável às famílias de toda a Área Metropolitana de Lisboa", o que é concretizado em todos os impostos, desde a maior devolução de IRS à aplicação da menor taxa de IMI.

Na apresentação do relatório e contas de 2018, João Paulo Saraiva salientou que "o município tem conseguido manter uma trajetória ascendente de investimento e atividade", com os compromissos "a crescer de forma sustentada".

Os compromissos passaram de 488 milhões de euros, em 2017, para 624 milhões de euros, em 2018, enquanto o investimento foi de 156 milhões de euros em 2017 e de 134 milhões de euros em 2018.

De acordo com João Paulo Saraiva, um reflexo da forma como a Câmara tem "otimizado a sua execução orçamental" é o Lisboa XXI, um programa de investimentos entre 2016 e 2020, que conta com 250 milhões de euros ao abrigo do Fundo Europeu para Investimentos.

Os investimentos no plano de drenagem, na habitação e regeneração urbana, incluindo escolas, são realizados no âmbito do Lisboa XXI.

A execução total do programa situava-se, em dezembro de 2018, em 141,5 milhões de euros, 106,2 milhões, dos quais em regeneração urbana, 31,2 milhões em habitação social, e 3,1 milhões no plano de drenagem, revela o relatório e contas de 2018.

O montante executado na regeneração urbana inclui 32,6 milhões em reabilitação do espaço público, 20,9 milhões de euros de investimento em escolas, 16,9 milhões em arruamentos e pavimentos, 9,6 milhões em estacionamento, 7,9 milhões na estrutura verde, e 6,9 milhões em equipamentos culturais.

Na habitação social, foram investidos 12,4 milhões de euros na reabilitação de bairros municipais, 10,4 milhões de euros na reabilitação de fogos municipais, 5,5 milhões no Bairro da Boavista, 1,7 milhões nos realojamentos do Bairro da Cruz Vermelha e 1,6 milhões no Bairro Padre Cruz.