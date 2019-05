Câmara de Mafra recusa competências para transporte em vias navegáveis

Lusa17 Mai, 2019, 11:51 | Economia

Este município do distrito de Lisboa "não aceita nenhuma das competências" do diploma, refere a proposta que foi aprovada por unanimidade na reunião da câmara e a que a agência Lusa teve acesso.

Esta autarquia defendeu que "não dispõe de informações suficientes para que possa decidir, de forma ponderada, consciente e fundamentada, sob pena de colocar inadvertidamente em crise a prossecução das suas atuais atribuições e o exercício das suas competências".

Entre outros aspetos, salientou que o diploma é "omisso aos recursos humanos e financeiros".

O diploma está também "ferido de uma incongruência", apontou, porque deveria identificar as autarquias onde os seus efeitos práticos serão pelo menos, no imediato, sentidos".

Lembrou que existe apenas tráfego de passageiros em vias navegáveis interiores no Rio Minho, no Rio Douro, no Rio Tejo, no Rio Sago, no Rio Guadiana, na Ria de Aveiro e nas praias da Ria Formosa.

Para esta câmara, o diploma gera também "conflito de competências", ao atribuir à câmara municipal a fiscalização da atividade de transporte turístico, quando a fiscalização das embarcações se mantém na Direção-Geral da Autoridade Marítima e da Direção-Geral dos Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos.

A câmara municipal tinha decidido antes adiar qualquer decisão sobre se aceita ou não a descentralização de competências nas áreas da educação, proteção e saúde animal, cultura, saúde, praias, jogos de fortuna ou azar, vias de comunicação, atendimento ao cidadão, habitação, património, estacionamento público, bombeiros voluntários e justiça.

O Governo, liderado pelo socialista António Costa, aprovou 22 diplomas setoriais - num processo gradual de descentralização entre 2019 e 2021, ano em que as competências se consideram transferidas -, encontrando-se publicados 17 em Diário da República.