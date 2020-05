Câmara de Mangualde apoia famílias, instituições e empresas

Segundo o presidente da autarquia, Elísio Oliveira, trata-se de "um conjunto de incentivos com o objetivo de minimizar os efeitos socioeconómicos do confinamento e dar um estímulo à recuperação e ao desenvolvimento destas atividades", encorajando os diversos agentes a retomarem-nas.

Entre as medidas de apoio às famílias estão a "isenção das tarifas variáveis da água, saneamento e resíduos sólidos urbanos em maio e junho (limite máximo de gastos igual ao mês homólogo do ano anterior, mais 30%)" e a "disponibilização de géneros alimentares às famílias que tenham alunos do escalão A".

As microempresas do comércio e dos serviços que estiveram encerradas por determinação do Estado de Emergência ficarão isentas das tarifas fixas da água, saneamento e resíduos sólidos urbanos, nos meses de maio e junho, e também do pagamento de rendas dos estabelecimentos concessionados pelo município, nos mesmos meses.

A redução da derrama, em pelo menos 50%, para empresas com volume de negócios inferior a 120 mil euros (relativa ao ano económico 2020), e a isenção do pagamento das taxas dos terrados das feiras e das taxas das bancas e das lojas do mercado durante um trimestre são outras medidas previstas.

Em parceria com a Associação Empresarial de Mangualde, o município está a promover uma dinâmica que passa por dar dois mil euros de estímulo por mês, durante meio ano, em que esse montante "se desmultiplica em 20 `vouchers` de 100 euros, para aplicar em compras no comércio local".

O plano municipal prevê também medidas de apoio às Instituições Particulares de Solidariedade Social, ao movimento associativo, cultural e desportivo e às juntas de freguesia.

Atendendo ao período de incerteza que se vive, este plano "será aberto e dinâmico, podendo haver medidas adicionais, sendo ajustado à medida que se vão conhecendo melhor as consequências económicas e sociais resultantes da pandemia", disse Elísio Oliveira.

O autarca garantiu que "este conjunto de medidas não impede o seguimento das linhas estruturais que o município perspetiva a médio e longo prazo, nomeadamente ao nível da atração do investimento, do desenvolvimento urbano, do ambiente, do ensino e da cultura".

