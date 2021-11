Câmara de Matosinhos cria comissão de acompanhamento do fecho da refinaria da Galp

"É para mim absolutamente decisivo que, para além de todas as diligências, haja um órgão onde todos estes assuntos sejam tratados e onde todos os partidos políticos tenham assento", defendeu a presidente da câmara, Luísa Salgueiro.

Justifica a proposta apresentada pelo executivo que a "estrutura do Conselho Consultivo tal como foi constituído, pela sua dimensão e caráter abrangente, cumpriu com a sua missão de definição de uma visão para a reconversão daquele território de forma participada e transparente. Contudo, perante a especificidade do conteúdo que é necessário analisar nesta nova etapa, a de descomissionamento do complexo e de transição para novas utilizações, revela-se demasiado ampla".

No dia 21 de dezembro de 2020, a Galp comunicou à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a decisão de encerramento da atividade de refinação em Matosinhos, concentrando as suas atividades no complexo de Sines, tendo posteriormente, para acompanhar todo o processo, a câmara constituído um Comité Científico e um Conselho Consultivo sobre a Reconversão da Refinaria, lê-se ainda no documento.

No debate, o vereador da CDU, José Pedro Rodrigues alertou para o "processo de requalificação dos trabalhadores" da refinaria, aludindo aos casos de trabalhadores "altamente qualificados" que poderão ser conduzidos para áreas que não correspondem à sua formação, assegurando Luísa Salgueiro que "se está no caminho certo para uma verdadeira alternativa profissional".

No período antes da ordem do dia, o vereador comunista pediu a intervenção da autarquia junto do Governo para conhecer a verdadeira dimensão do "problema na Efacec", mostrando-se preocupado por a empresa, "apesar das muitas encomendas, estar parada".

A autarca respondeu lembrando os "apoios anunciados pelo Governo, mas que o banco continua por desbloquear", concordando com a preocupação do vereador sobre a "inatividade forçada" dos trabalhadores.

Na reunião de hoje foi também aprovado o lançamento do concurso público para o fornecimento de refeições escolares para os anos letivos 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, no valor de 10,4 milhões de euros mais IVA.

O vereador do movimento António Parada SIM, Sérgio Meiras, quis saber quais serão "os mecanismos de controlo de qualidade das refeições", tendo o vereador com o pelouro da Educação, António Correia Pinto, garantido que o processo "é totalmente escrutinado pela câmara e acompanhado pelos estabelecimentos de ensino".