Câmara de Mira disponibiliza equipamentos informáticos e refeições aos alunos

Numa nota de imprensa enviada à agência Lusa, o município presidido por Raul Almeida, diz que, "perante a suspensão das atividades letivas e não letivas presenciais, a Câmara Municipal de Mira garantiu, desde logo, a distribuição das refeições escolares aos alunos beneficiários dos escalões A e B da ação social escolar, cujos encarregados de educação tenham solicitado o serviço".

"As refeições são distribuídas diariamente nas diversas localidades e entregues diretamente aos alunos, evitando deslocações. Tudo isto possível através da articulação dos serviços da área da Ação Social e da Educação do Município e do Agrupamento de Escolas de Mira, chegando aos alunos do ensino pré-escolar, 1.º, 2.º,3.º ciclos e secundário", explana a nota de imprensa.

O presidente do município garante que a Câmara está determinada em "garantir que, em plena pandemia, ninguém no concelho passe necessidades, principalmente no que diz respeito à alimentação".

"Assim, decidimos continuar a disponibilizar refeições aos alunos carenciados durante o período em que as escolas se vão manter encerradas", explica Raul Almeida.

A Câmara diz também ter preparado "vários equipamentos informáticos que, sob coordenação do Agrupamento de Escolas de Mira, foram distribuídos aos alunos sem acesso a este tipo de material e que comprovaram necessitarem do mesmo para acompanhar as aulas `online`.

O município de Mira vai ainda "garantir o transporte de alguns alunos (de apoios ou indicados por medidas de prevenção) para as aulas presenciais, uma vez que também os transportes públicos não estão a realizar as carreiras habituais".

"Queremos que todos os alunos possam retomar as aulas em casa devidamente preparados e equipados. Não vamos deixar nenhum aluno do nosso concelho para trás", frisou Raul Almeida.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.316.812 mortos no mundo, resultantes de mais de 106 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 14.354 pessoas dos 767.919 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.