Câmara de Pombal aprova compra de terrenos por 1,8 ME para criar parque verde

"Trata-se de uma das maiores ambições dos pombalenses que, em todos os fóruns, sempre manifestaram a necessidade de Pombal ter um grande parque verde, como uma cidade moderna e progressista", afirmou à agência Lusa Pedro Pimpão.

Os terrenos, rústicos e urbanos, que estão a ser negociados com os proprietários há décadas, localizam-se na Quinta do Emporão, junto à malha urbana da cidade de Pombal, ao rio Arouca e ao Itinerário Complementar 2, a sul da cidade, precisou o autarca.

"Vai dar uma visibilidade mais positiva a Pombal, porque a entrada sul da cidade vai ficar com outra atratividade", destacou.

Segundo o presidente do município, este parque de lazer vai ser "um pulmão verde da cidade" e o "prolongamento do corredor ribeirinho e de um conjunto de equipamentos" desportivos e recreativos que já estão disponíveis para a população.

"Vai ser um espaço propício para vários eventos e iniciativas de âmbito desportivo, recreativo ou cultural, porque vai ser uma nova centralidade que vamos ter aqui em Pombal", declarou, referindo que o projeto, que já tem mais de 10 anos, vai ser atualizado, pelo que ainda não estão definidos os equipamentos que a área vai contemplar.

A aquisição, aprovada por unanimidade em reunião de Câmara na quinta-feira, vai ser objeto de votação em Assembleia Municipal e depois submetida a visto do Tribunal de Contas.

"É um investimento que está previsto na Área de Reabilitação Urbana Seixo/Emporão, que foi aprovada por unanimidade também na Assembleia Municipal, ou seja, é um dos projetos previstos para intervenção nesta zona da cidade e, basicamente, é a concretização de um sonho antigo dos pombalenses", frisou.

Pedro Pimpão explicou que este sonho ficou comprovado no período de auscultação pública no âmbito do Plano de Ação Pombal 2030, no qual os cidadãos foram chamados a pronunciar-se sobre os principais projetos a realizar no concelho na próxima década, sendo que a criação de um parque verde na cidade foi "das ações mais priorizadas pela população como sendo a mais importante a realizar nos próximos anos".

Ainda segundo o autarca, este "é um projeto consensual politicamente, porque a construção de um grande parque verde urbano de Pombal estava plasmada em todos os programas eleitorais de todos os partidos políticos nas eleições autárquicas".

O presidente da Câmara acrescentou que o objetivo é ter o parque verde a ser usufruído pela população ainda este mandato.

"Esse é o meu objetivo e trabalharei nesse sentido", garantiu.