Câmara de São Pedro do Sul suspende transportes públicos

"O Município informa que a partir do dia 02 de abril, por tempo indeterminado, não haverá rede de transportes públicos de passageiros no concelho, devido à evolução epidemiológica da covid-19", informa o município, em comunicado.

A medida surge depois de o município criar uma linha de apoio (916 691 087 ou o `email` redesocial@cm-spsul.pt) para "apoiar os munícipes em situação de isolamento social" e, para isso, basta "sinalizar as necessidades", sejam elas de "bens alimentares, medicamentos ou situações de pagamentos urgentes".

Um apoio social feito em parceria com o Instituto de Segurança Social de Viseu e com as corporações de bombeiros do concelho e que decorrerá "durante esta fase de prevenção da pandemia".

A autarquia assume na sua página oficial no Facebook que "o concelho contabiliza, no dia 01 de abril, quatro casos confirmados com o novo coronavirus" e, neste sentido, anuncia que tem "camas disponíveis para casos sinalizados pelos serviços de saúde ou da segurança social".

"O município equipou e higienizou parte do antigo hospital de S. Pedro do Sul, que dispõe agora de 40 camas. O concelho dispõe de mais espaços de retaguarda, nomeadamente a Casa Alice Félix, em Santa Cruz da Trapa, e algumas unidades hoteleiras nas Termas de S. Pedro do Sul", informa o documento.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 905 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram quase 46 mil.

Dos casos de infeção, pelo menos 176.500 são considerados curados.

Em Portugal, segundo o balanço feito na quarta-feira pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 187 mortes, mais 27 do que na véspera (+16,9%), e 8.251 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 808 em relação a terça-feira (+10,9%).

Dos infetados, 726 estão internados, 230 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 43 doentes que já recuperaram.