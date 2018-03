Câmara de Setúbal diz que é "urgente novo modelo de financiamento" para proteção civil

Lusa08 Mar, 2018, 14:42 | Economia

"O Governo tem de resolver o problema de financiamento da Proteção Civil", disse o vereador Carlos Rabaçal, que falava à agência Lusa após a revogação da TNMP, aprovada quarta-feira pelo executivo camarário.

Segundo Carlos Rabaçal, as taxas municipais de Proteção Civil foram criadas pelo anterior governo socialista para substituir os meios financeiros que tinham sido retirados às autarquias ainda nos tempos de um governo do PSD liderado por Cavaco Silva e que só foram repostos durante o governo de José Sócrates, pelo então secretário de estado Ascenso Simões, que permitiu a criação das TMPC que, este ano, foram consideradas ilegais pelo Tribunal Inconstitucional.

"Naturalmente que a Câmara de Setúbal vai devolver as TMPC que foram cobradas, após a revogação do TMPC e do respetivo regulamento, pela Assembleia Municipal", disse o autarca setubalense, lembrando que, no caso da Câmara de Setúbal, a TMPC só era cobrada a empresas e não aos munícipes.

Carlos Rabaçal lembrou ainda que a Associação Nacional de Municípios (ANMP) já avançou com uma proposta, que passa pela afetação de uma percentagem do dinheiro do jogo e dos seguros de incêndio ou multirrisco dos munícipes de cada concelho, bem como por uma transferência de verbas suplementar, da administração central para os municípios que têm companhias de bombeiros profissionais.

"Há outra hipótese, que passa pela criação de um imposto afeto aos recursos e à manutenção dos meios de proteção civil, mas a decisão caberá sempre ao Governo", frisou Carlos Rabaçal, reiterando a urgência de uma decisão.

"O Governo vai ter de encontrar rapidamente uma solução para o financiamento da proteção civil porque, entretanto, as autarquias vão ter de retirar meios financeiros de outras áreas para assegurar o bom funcionamento da Proteção Civil", reforçou.

Carlos Rabaçal assegurou, no entanto, que a autarquia sadina não deixará de garantir todos os meios de socorro necessários em situações de emergência, apesar dos problemas de financiamento da Proteção Civil Municipal.