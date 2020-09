Câmara de Tondela anuncia investimento de 95 milhões de euros por parte de 12 empresas

"[São]12 novos investirmos. Alguns já em curso. Cerca de 95 milhões de euros de investimento. Mais cerca de 500 postos de trabalho, muitos deles em áreas de tecnologia de ponta, em particular na área de engenharia e biotecnologia. Mais 120 milhões de euros e faturação anual", anunciou José António Jesus.

O autarca destacou que estes investimentos "ou já estão em curso ou, no limite, serão iniciados até ao arranque do próximo ano" e pertencem a empresas dos setores de distribuição de produtos alimentares, agrícola e florestal, de acessibilidades rodoviárias, abate e comercialização de aves e outros animais, transformação de produtos de pesca, construção, energias renováveis, reciclagens e farmacêutica.

Numa cerimónia que contou com a presença da ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, e perante os empresários que estão a ampliar as suas áreas de negócio já sediadas em Tondela, o presidente da câmara enumerou os investimentos que já foram feitos e os que estão a acontecer, como o do Centro Tecnológico e de Empreendedorismo.

"A obra decorre em grande velocidade (de montante de custo bem superior a 3,2 milhões de euros) e que será articulado com uma residência para acolher quem se integre em projetos de investigação, mestrado ou doutoramento, num quadro de profunda interação entre o tecido empresarial e as instituições universitárias", como a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Cidade de Coimbra, destacou.

José António Jesus defendeu que "este plano de novos investimentos, vem aumentar a diversificação das áreas de atividade económica, continuando a fortificar `clusters` estruturais" e ainda "maior produtividade e maior volume de faturação a que corresponderá maior riqueza gerada e, consequentemente, maiores níveis de remuneração salarial".

"Ainda [tem] maior relevância, por este ciclo de investimentos ocorrer numa época de pandemia, com inevitáveis consequências na economia do país e do mundo. Mas ao mesmo tempo, é uma prova de resiliência, fomentando uma esperança inquebrável no nosso futuro, que nos leva a enaltecer a forte dimensão empreendedora destes empresários", elogiou.

O autarca enumerou os investimentos feitos até à data para que o território esteja "dotado de condições e atrativos capazes de continuar a captar novos investidores, ao mesmo tempo que tem a capacidade de continuar a responder às necessidades daqueles que, já estando cá implantados, querem continuar a crescer".

"O município de Tondela é e pretende continuar a ser um parceiro estratégico de todos os empreendedores, o que se reflete nos continuados investimentos de expansão e requalificação das Zonas Industriais de Tondela e do Lajedo, onde nos últimos anos, a par das obras em curso, o investimento municipal se cifra em mais de seis milhões de euros", destacou.

Também anunciou que, "depois de investidos dois milhões de euros na expansão da Zona Industrial Municipal (ZIM) do Lagedo, novos investimentos irão ocorrer nesta área de acolhimento empresarial".

Um dos projetos referidos é "a construção de uma nova Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) que satisfaça as implicações de crescimento dos postos de trabalho que, em 12 anos, decuplicaram, passando de 300 para perto de 3000".

Aquela ZIM, acrescentou, vai ganhar uma nova ligação "num total de cinco quilómetros que permitirá diminuir pelo menos 10 minutos na circulação de cada viagem, além de contribuir para a segurança rodoviária" e terá um custo de três milhões de euros.

Numa outra ZIM, da Adiça, a autarquia vai "investir mais de três milhões de euros na [sua] expansão, requalificação e resiliência, regenerando-a dos impactos que sofreu no grande incêndio de 2017", seguindo-se "mais 20 hectares de crescimento".

"Neste ciclo de expansão das ZIM já adquirimos perto de 40 hectares de terrenos, sendo o investimento superior a um milhão de euros", resumiu o presidente da Câmara Municipal de Tondela.