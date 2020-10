Câmara de Valongo aprova pedido de empréstimo ao BEI de quase 1 ME para 8 projetos

Justifica o executivo que o valor em causa se refere às "candidaturas aprovadas para investimentos com um custo total de 3.057.487,22 euros", suportados pela "comparticipação comunitária em 2.062.722,48 euros", aos quais será necessário acrescentar os montantes "não comparticipados, no valor de 994.764,74 euros".

A segunda fase do Programa Municipal Acessibilidade para Todos e a requalificação e reabilitação do empreendimento de habitação social do PER de Outrela são dois dos oitos projetos que justificam o pedido de empréstimo da autarquia do distrito do Porto, informou a autarquia.

"Existe necessidade de contratação de empréstimo de médio e longo prazo para o financiamento da contrapartida nacional do investimento municipal (elegível e não elegível)", defende o documento hoje aprovado e a que a Lusa teve acesso.

No capítulo das condições, propõe o executivo que o empréstimo tenha um prazo de pagamento ao BEI de "15 anos, contados a partir da perfeição e eficácia do contrato" e um "período de carência de 24 meses".

Salienta o município liderado pelo socialista José Manuel Ribeiro que "o empréstimo em apreço deverá ser objeto de aprovação por maioria absoluta dos membros da Assembleia Municipal em efetividade de funções, visto a sua celebração se manter ao longo de mais de dois mandatos".