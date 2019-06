Partilhar o artigo Câmara do Porto vai construir 170 fogos para classe média em Lordelo do Ouro Imprimir o artigo Câmara do Porto vai construir 170 fogos para classe média em Lordelo do Ouro Enviar por email o artigo Câmara do Porto vai construir 170 fogos para classe média em Lordelo do Ouro Aumentar a fonte do artigo Câmara do Porto vai construir 170 fogos para classe média em Lordelo do Ouro Diminuir a fonte do artigo Câmara do Porto vai construir 170 fogos para classe média em Lordelo do Ouro Ouvir o artigo Câmara do Porto vai construir 170 fogos para classe média em Lordelo do Ouro

Tópicos:

Câa, Pinheiro, Urbanismo,