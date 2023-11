Câmara dos Representantes dos EUA prepara votação para evitar paralisação do Governo

Para manter o Governo federal a funcionar no novo ano, Johnson estava disposto a deixar para trás a ala mais conservadora dos Republicanos e a trabalhar com os Democratas -- o mesmo movimento que há apenas algumas semanas custou o cargo ao último líder da Câmara, o também Republicano Kevin McCarthy.

Desta vez, Johnson parecia estar em caminho certo do que o antecessor, já que alguns Republicanos mostraram sinais de revolta, mas retiveram ameaças de destituir o congressista do Louisiana, que lidera a Câmara há apenas três semanas. O Senado entrará em ação a seguir, antes do prazo de paralisação de sexta-feira.

"Ir além da paralisação e garantir que o Governo continue em operação é uma questão de consciência para todos nós. Devemos isso ao povo americano", disse Johnson em conferência de imprensa, onde também prometeu que não apoiaria novas medidas provisórias de financiamento.

Mas o novo `speaker` Republicano enfrenta o mesmo problema interno que levou à destituição do seu antecessor: congressistas de extrema-direita que rejeitam a sua abordagem, exigindo cortes orçamentais, e estão determinados a votar contra o plano.

Sem apoio suficiente da sua maioria Republicana, Johnson não teve outra escolha senão contar com os Democratas para tentar garantir a aprovação do seu plano e manter o Governo federal em funcionamento.

"Não nos vamos render", garantiu Johnson após uma reunião à porta fechada dos Republicanos no Capitólio. "Mas temos que escolher as lutas que podemos vencer", acrescentou.

Johnson, que anunciou na terça-feira o seu apoio a Donald Trump como candidato Republicano à Presidência dos Estados Unidos, reuniu-se na noite de segunda-feira com o Freedom Caucus, considerado o bloco mais conservador e de extrema-direita da Câmara dos Representantes, para tentar `vender` o seu plano.

Johnson está a apresentar um processo único de duas partes -- considerado bizarro pelos críticos -- que financia temporariamente algumas agências federais até 19 de janeiro e outras até 02 de fevereiro.

É uma resolução contínua que não engloba nenhum dos cortes profundos que os conservadores exigiram durante todo o ano. Também não inclui o pedido do Presidente, Joe Biden, de quase 106 mil milhões de dólares (97,4 mil milhões de euros) para a Ucrânia, Israel, segurança fronteiriça e outros fundos suplementares.

Johnson diz que a abordagem inovadora posicionaria os Republicanos da Câmara para "entrar na luta" por cortes mais profundos nas despesas no novo ano, mas muitos colegas de partido estão céticos de que possa haver um resultado melhor em janeiro.

O Freedom Caucus anunciou a sua oposição, garantindo dezenas de votos contra o plano.

A oposição dentro do próprio partido levou Johnson a levar o projeto de lei ao plenário da Câmara sob procedimentos especiais acelerados, que exigem uma maioria absoluta para aprovação, o que significa que seria necessária a ajuda substancial dos Democratas.

O líder Democrata da Câmara, Hakeem Jeffries, disse que continua preocupado com a abordagem de duas partes de Johnson. Legisladores de ambos os partidos consideram o plano complicado, incomum e impraticável.

No entanto, Jeffries, numa carta aos colegas Democratas, observou que o pacote do Partido Republicano cumpria as exigências Democratas de manter o financiamento nos níveis atuais, sem reduções acentuadas ou polémicas prioridades políticas Republicanas.