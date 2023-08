Câmara quer um ecossistema empresarial no Estádio Cidade de Coimbra

Aquele estádio "tem as condições ideias para receber grandes eventos culturais e artísticos [este ano foi palco de quatro concertos dos Coldplay], mas também pode ser um ecossistema empresarial que contribua para a dinamização económica e social da cidade de Coimbra", afirmou o presidente da Câmara, José Manuel Silva, que falava aos jornalistas numa visita àquele equipamento.

A Câmara de Coimbra, que denunciou formalmente o atual acordo de utilização do estádio celebrado com a Associação Académica de Coimbra - Organismo Autónomo de Futebol (AAC/OAF), irá ter uma primeira reunião em breve com aquele clube de futebol para abordar a revisão desse mesmo acordo que potencie uma maior utilização do estádio, disse o autarca.

José Manuel Silva vincou que tem a certeza de que os espaços que não estão afetos à atividade desportiva podem ser aproveitados de melhor forma.

"Há espaços que podem ter uma utilização a nível de atividade económica e empresarial muito importante e estamos empenhados em preencher todos esses espaços", acrescentou.

Questionado pelos jornalistas sobre o não envio do relatório de exploração do estádio por parte da Académica à Câmara de Coimbra, José Manuel Silva asseverou que a autarquia não "voltará a ser relaxada" quanto ao cumprimento de protocolos (o relatório está previsto no acordo).

"É intolerável que durante tantos anos -- quase duas décadas -- a OAF nunca tenha apresentado um relatório de utilização do estádio e que isso tenha sido tolerado pelas entidades camarárias. [...] Nós governamos o município para o município e não para entidades particulares", disse, salientando que o município irá atuar "em conformidade e sem displicência" caso haja incumprimento do clube de futebol.

José Manuel Silva, acompanhado pelo vereador com a pasta do desporto, Carlos Lopes, visitou hoje o Estádio Cidade de Coimbra para "avaliar o estado da relva" e do próprio equipamento, assegurando que o mesmo está pronto "para o grande derby entre a Académica OAF e o União 1919 [mais conhecido como União de Coimbra]".

O jogo entre "os dois clubes mais emblemáticos da cidade" vai decorrer em 09 de setembro, para a Taça de Portugal, esperando a autarquia que a partida possa ser "uma grande festa de futebol" e que o estádio se encha de adeptos, vincou o presidente da Câmara de Coimbra.

A Câmara de Coimbra gastou cerca de 20 mil euros na reposição do relvado após os quatro concertos dos Coldplay, cerca de 10% da verba prevista, caso tivesse sido necessário substituir de forma integral o relvado, notou.

Questionado sobre a conta final da despesa associada aos concertos dos Coldplay, José Manuel Silva referiu que as contas ainda não estarão "completamente fechadas", mas comprometeu-se a apresentá-las.

Para 2024, o município tem a expectativa de voltar a acolher "pelo menos um grande evento", afirmou o presidente da Câmara de Coimbra, admitindo, porém, que "o processo é competitivo".