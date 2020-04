Câmaras da Cova da Beira reclamam apoios

"Deixar o apelo para que as medidas de apoio aos municípios também venham. Os valores já referidos de um milhão de euros dizem respeito a um investimento direto que fizemos (face à pandemia da covid-19). Por isso, a ilegibilidade de determinadas ações e investimentos que fizemos neste contexto é essencial", apontou hoje Paulo Fernandes, presidente da Câmara do Fundão.

O autarca falava durante a sessão que marcou a entrada em funcionamento do centro de testes "drive-through", que resulta do investimento das três autarquias. Na cerimónia, também marcaram presença os presidentes das Câmaras da Covilhã e de Belmonte, Vítor Pereira e António Dias Rocha, respetivamente.

Estes municípios que compõem a Cova da Beira estão igualmente unidos na reivindicação de um apoio que tenha em conta o investimento que já foi feito ao nível das respostas sociais e no apoio à saúde, mas também o apoio ao relançamento da economia.

"O que se exige nesta fase imediata é um olhar atento para que depois das medidas globais que foram tomadas se comece a trabalhar nas diferentes particularidades das regiões e assim conseguir medidas mais úteis e eficazes tendo em vista as características das regiões", apontou Paulo Fernandes.

O presidente da Câmara da Covilhã, Vítor Pereira, também frisou a preocupação destes municípios relativamente ao denominado "voltar à normalidade", referindo que as autarquias terão de continuar o trabalho de apoio, mas que também terão de ser ajudadas nessa missão, porque "não pode ser tudo obra das câmaras".

Vítor Pereira sublinhou o papel que a banca tem de assumir no atual contexto e no apoio às empresas: "Nesta hora difícil, a banca tem de ajudar os nossos empresários, os nossos concidadãos. Mas é ajudar a sério. Não é obter dinheiro a 0,75% e depois vendê-lo a 03%".

Assumindo que o "esforço financeiro" que o país está a fazer na resposta à pandemia já é muito significativo, o presidente da Câmara de Belmonte, António Dias Rocha, também se associa à revindicação para que haja "verbas para os municípios", com particular atenção para as câmaras do interior, que normalmente "já vivem maiores dificuldades".

"Estamos todos a fazer um grande esforço e esperemos que, a pouco e pouco, o Governo nos vá compensar deste esforço que estamos a fazer e que nos permita, nomeadamente através de fundos da União Europeia, ajudar a superar esta crise", disse.

A nível global, segundo um balanço da AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 165 mil mortos e infetou quase2,5 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Mais de 537 mil doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 735 pessoas das 20.863 registadas como infetadas, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.