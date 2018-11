Câmaras municipais evitam concursos públicos para novas contratações

O mesmo estudo avalia a qualidade geral da governação e conclui que há 132 câmaras com um desempenho bom ou superior. 153 apresentam, apenas, um funcionamento capaz e 23 têm prestações consideradas fracas.



No topo da lista como os melhores municípios estão Roque do Pico, Lage das Flores e Santa Cruz das Flores, todos na região dos Açores. No continente, a melhor pontuação é obtida pela mealhada, Abrantes e Oliveira dos Hospital.